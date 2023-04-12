Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Купить недвижимость с видом на море в Черногории
квартиры
5636
дома
4383
Очистить
3 252 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3 Этаж
€ 175,000
А5-292. Квартира с двумя спальнями в Доброте Продается квартира общей площадью 70 м2, распол…
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
5 Этаж
€ 270,000
А5-293. Трехкомнатная квартира с видом на море в ДобротеПродается квартира в Доброте в новом…
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Дом 3 спальни
durici, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается дом в поселке Шушань, Барская ривьера. Двухэтажный дом площадью 135м2 расположе…
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 320,000
В доме три этажа. Площадь 200 м2 (118 м2 жилая площадь + 82 м2 терраса) в списке недвижимост…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
4 Количество комнат
200 м²
5/5 Этаж
€ 475,000
Продается пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от города Котор. Кварти…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 165,000
А5-291. Двухкомнатная квартира в новом комплексе в ДобротеПродается двухкомнатная квартира в…
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
120 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
110 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
130 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
67 м²
Цена по запросу
Квартира
Доброта, Черногория
30 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат
57 м²
€ 138,312
Квартира I расположена в элегантном здании в баре, которое находится в стадии разработки и б…
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат
29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 139,500
Проект расположен в Тивате и состоит из 18 объектов, в настоящее время 6 объектов находятся …
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Регионы с недвижимостью на продажу
Петровац
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Биела
Пераст
Lustica
Рисан
Жабляк
Ljesnica
Nedakusi
Potkrajci
Зеленика
Ульцинь
Колашин
Сутоморе
Donja Lastva
Община Даниловград
Даниловград
Podi-Sasovici
Цетинье
Stari Bar
Параметры недвижимости в Черногории
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты