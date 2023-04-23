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Дома с видом на горы в Шавник, Черногория

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Шавник, Черногория
Дом 2 спальни
Шавник, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5 104 м²
€ 80,000
Чуть более 1000 метров над уровнем моря, свежий воздух, тишина, потрясающая природа, горы, к…
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