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Дома с видом на горы в Община Шавник, Черногория

Шавник
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2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Шавник, Черногория
Дом 2 спальни
Шавник, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5 104 м²
€ 80,000
Чуть более 1000 метров над уровнем моря, свежий воздух, тишина, потрясающая природа, горы, к…
Дом 2 спальни в Mokro, Черногория
Дом 2 спальни
Mokro, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 216 м² Количество этажей 2
€ 70,000
Красивый участок земли площадью 3500 м2, расположенный в роще природы, покрытый ветрами и лю…

Параметры недвижимости в Община Шавник, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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