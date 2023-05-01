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Виллы с видом на море в Рисан, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
€ 95,000
Продажа: Участок в Боко-Которском заливе с проектом строительства виллы. Участок располо…
Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Вилла 7 спален в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м² 2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Вилла 11 спален в Стрп, Черногория
Вилла 11 спален
Стрп, Черногория
380 м²
€ 770,000
Вилла расположена в 20 м от главной дороги и моря, перед домом есть понтон и пляж; Площа…
Вилла 4 спальни в Стрп, Черногория
Вилла 4 спальни
Стрп, Черногория
4 ванных комнат 669 м²
Цена по запросу
Современная вилла на первой береговой линии с приватным пляжем и причалом для яхт, расположе…
Вилла 7 спален в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м²
€ 3,500,000
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане. Ви…
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