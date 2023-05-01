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Жильё с бассейном в Рисан, Черногория

9 объектов найдено
Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Вилла 7 спален в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м² 2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Студия 1 спальня в Рисан, Черногория
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…
Дом 8 комнат в Рисан, Черногория
Дом 8 комнат
Рисан, Черногория
8 Количество комнат 554 м² Количество этажей 3
€ 2,950,000
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане.…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 206 м²
€ 432,600
Элитный пентрхаус в Которском заливе, место Рисан, общей площадью 206м² расположен на 4-ом э…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 ванных комнат 123 м²
€ 258,300
Этот элитный дуплекс апартамент в Рисане с двумя спальнями общей площадью 123м² расположена …
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 102 м²
€ 214,200
Котор, Рисан — Квартира класса люкс с видом на море в комплексе с бассейном на продажу Рисан…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 200 м²
€ 600,000
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью меб…
Дом 6 комнат в Рисан, Черногория
Дом 6 комнат
Рисан, Черногория
6 Количество комнат 165 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
К продаже предлагается старый каменный дом на первой линии от моря, в Перасте. Общей площадь…
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