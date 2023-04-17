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Купить недвижимость с видом на море в Рисан, Черногория

30 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2 Этаж
€ 140,000
A5-284. Двухкомнатная квартира в РизанеПродается двухкомнатная квартира в Ризане Квартира 2…
Квартирав Рисан, Черногория
Квартира
Рисан, Черногория
65 м²
€ 135,000
А5-277. Двухкомнатная квартира с видом на море, РисанПродается уютная квартира общей площадь…
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/2 Этаж
€ 140,000
А5-260. Светлая квартира с двумя спальнями и видом на море, Бока, РисанПродается светлая и т…
Квартира 2 спальнив Стрп, Черногория
Квартира 2 спальни
Стрп, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/3 Этаж
€ 156,000
A5-200. Двухкомнатная квартира с видом на море в СтрэпПродается двухкомнатная квартира на пе…
Квартира 3 спальнив Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 2/3 Этаж
€ 324,000
A5-199. Трехкомнатная квартира с видом на море в СтрэпПродается трехкомнатная квартира в Стр…
Квартира 1 спальняв Стрп, Черногория
Квартира 1 спальня
Стрп, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 2/3 Этаж
€ 81,000
A5-197. Уютная студия на первой линии моря, StrpFor sale студия с видом на море общей площад…
Дом 5 спаленв Рисан, Черногория
Дом 5 спален
Рисан, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 554 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
D5-134. House on the first line of the sea in the Bay of Kotor, RisanFor sale villa with a u…
Виллав Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Квартира 1 спальняв Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 92,000
A9-330. Квартиры в Ризане. Черногория Однокомнатная квартира - 65,58 кв.м., Объем здания сос…
Квартира 3 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 3 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² Количество этажей 4
€ 178,000
A9-1046. Новая трехкомнатная квартира в заливе Бока. Продается трехкомнатная квартира площад…
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат 140 м²
€ 295,500
A9-331. Two-level apartment in Risan, MontenegroTwo-level two-bedroom apartment - 140.69 m2 …
Дом 3 спальнив Стрп, Черногория
Дом 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,800,000
D2-577. Вилла на первой линии Бока-Бэй Котор, в живописной деревне Стрдп Vila sa sopstvenim …
Квартирав Рисан, Черногория
Квартира
Рисан, Черногория
145 м² 2 Этаж
€ 380,000
A9-332. Two-level apartment in Montenegro. RisanTwo-level apartment (145.69 sq.m.). The apar…
Квартира 1 спальняв Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/2 Этаж
€ 135,000
A9-1059. One Bedroom Apartment with panoramic sea views in RisanFor sale one  bedroom&n…
Дом 4 комнатыв Рисан, Черногория
Дом 4 комнаты
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 96 м² Количество этажей 3
€ 425,000
Отреставрированный каменный дом всего в 20 метрах от Адриатического моря в Перасте. Общая пл…
Вилла 7 спаленв Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м² 2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Вилла 11 спаленв Стрп, Черногория
Вилла 11 спален
Стрп, Черногория
380 м²
€ 770,000
Вилла расположена в 20 м от главной дороги и моря, перед домом есть понтон и пляж; Площа…
Домв Рисан, Черногория
Дом
Рисан, Черногория
165 м² Количество этажей 2
€ 900,000
Редкое предложение элитной недвижимости! Продаётся невероятный отель на первой линии в город…
Студия 1 спальняв Рисан, Черногория
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…
Вилла 4 спальнив Стрп, Черногория
Вилла 4 спальни
Стрп, Черногория
4 ванных комнат 669 м²
Цена по запросу
Современная вилла на первой береговой линии с приватным пляжем и причалом для яхт, расположе…
Дом 8 комнатв Рисан, Черногория
Дом 8 комнат
Рисан, Черногория
8 Количество комнат 554 м² Количество этажей 3
€ 2,950,000
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане.…
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 123 м²
€ 282,900
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью мебли…
Вилла 7 спаленв Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м²
€ 3,500,000
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане. Ви…
Дом 10 спаленв Стрп, Черногория
Дом 10 спален
Стрп, Черногория
5 ванных комнат 385 м²
€ 800,000
Продается реконструированный старый каменный дом в Которе, район Стрп. Дом расположен на вто…
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 206 м²
€ 432,600
Элитный пентрхаус в Которском заливе, место Рисан, общей площадью 206м² расположен на 4-ом э…
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 ванных комнат 123 м²
€ 258,300
Этот элитный дуплекс апартамент в Рисане с двумя спальнями общей площадью 123м² расположена …
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 102 м²
€ 214,200
Котор, Рисан — Квартира класса люкс с видом на море в комплексе с бассейном на продажу Рисан…
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 200 м²
€ 600,000
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью меб…
Дом 6 комнатв Рисан, Черногория
Дом 6 комнат
Рисан, Черногория
6 Количество комнат 165 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
К продаже предлагается старый каменный дом на первой линии от моря, в Перасте. Общей площадь…
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