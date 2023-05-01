Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Рисан
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на море в Рисан, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
45 м²
€ 49,000
Код объекта - 4.25.13.11069Квартира дуплекс в Сутоморе, Бар Двухэтажная квартира 45м2 Структ…
Квартира 2 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 64,981
Предлагаем вашему вниманию квартиры на продажу в новом комплексе с потрясающим видом на Тива…
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 116 м²
€ 395,000
Прекрасная квартира в центре Будвы с 3 спальнями и 3 санузлами Квартира находится в самом ц…
Дом 3 спальни в Черногория, Черногория
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
130 м²
€ 290,000
Код объекта - 7.20.11.9831Вилла "Доменика" на первой линии с панорамным видом на море Вилла …
Вилла в Черногория, Черногория
Вилла
Черногория, Черногория
570 м²
€ 3,000,000
Код объекта - 1.30.728.8747Новая вилла в Режевичи, Будванская Ривьера - жемчужина Черногории…
Дом 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
300 м²
€ 746,500
Код объекта - 2.20.728.3260         Комплекс    ADRIA MONTENEGRO    построен на побережье Ад…
Вилла 6 спален в Черногория, Черногория
Вилла 6 спален
Черногория, Черногория
1 000 м²
€ 2,000,000
Код объекта - 1.30.728.8374Предлагаем к продаже  Luxury виллу  с видом на море и старый горо…
Вилла 2 спальни в Радовичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Радовичи, Черногория
3 ванных комнат 170 м²
€ 700,000
Большая трехэтажная современная вилла построена из лучших строительных материалов на берегу …
Квартира 2 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
71 м² 4/6 Этаж
€ 292,500
Продается квартира в Бечичи в новом жилом комплексе на 4 этаже. Комплекс располагается в 50…
Дом 5 спален в Печурице, Черногория
Дом 5 спален
Печурице, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 659 м² Количество этажей 3
€ 1,250,000
D3-415. Luxury villa in Dobra VodaFor sale the villa which  is located in the Dobr…
Квартира 2 спальни в Kunje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kunje, Черногория
1 ванных комнат 60 м²
€ 65,000
Продается квартира в самом экологически чистом поселке Утеха В квартире 2 спальни, кухня-го…
Квартира 1 спальня в Пржно, Черногория
Квартира 1 спальня
Пржно, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 115,038
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней в новом доме в уютном и спокойном курортном …
Realting.com
Перейти