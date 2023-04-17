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Купить недвижимость с видом на горы в Рисан, Черногория

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Рисан, Черногория
Дом 4 комнаты
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 96 м² Количество этажей 3
€ 425,000
Отреставрированный каменный дом всего в 20 метрах от Адриатического моря в Перасте. Общая пл…
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