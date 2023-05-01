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Дома с бассейном в Рисан, Черногория

4 объекта найдено
Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Вилла 7 спален в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м² 2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Дом 8 комнат в Рисан, Черногория
Дом 8 комнат
Рисан, Черногория
8 Количество комнат 554 м² Количество этажей 3
€ 2,950,000
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане.…
Дом 6 комнат в Рисан, Черногория
Дом 6 комнат
Рисан, Черногория
6 Количество комнат 165 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
К продаже предлагается старый каменный дом на первой линии от моря, в Перасте. Общей площадь…
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