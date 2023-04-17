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Купить дом с видом на море в Рисан, Черногория

12 объектов найдено
Дом 5 спаленв Рисан, Черногория
Дом 5 спален
Рисан, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 554 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
D5-134. House on the first line of the sea in the Bay of Kotor, RisanFor sale villa with a u…
Виллав Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Дом 3 спальнив Стрп, Черногория
Дом 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,800,000
D2-577. Вилла на первой линии Бока-Бэй Котор, в живописной деревне Стрдп Vila sa sopstvenim …
Дом 4 комнатыв Рисан, Черногория
Дом 4 комнаты
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 96 м² Количество этажей 3
€ 425,000
Отреставрированный каменный дом всего в 20 метрах от Адриатического моря в Перасте. Общая пл…
Вилла 7 спаленв Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м² 2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Вилла 11 спаленв Стрп, Черногория
Вилла 11 спален
Стрп, Черногория
380 м²
€ 770,000
Вилла расположена в 20 м от главной дороги и моря, перед домом есть понтон и пляж; Площа…
Домв Рисан, Черногория
Дом
Рисан, Черногория
165 м² Количество этажей 2
€ 900,000
Редкое предложение элитной недвижимости! Продаётся невероятный отель на первой линии в город…
Вилла 4 спальнив Стрп, Черногория
Вилла 4 спальни
Стрп, Черногория
4 ванных комнат 669 м²
Цена по запросу
Современная вилла на первой береговой линии с приватным пляжем и причалом для яхт, расположе…
Дом 8 комнатв Рисан, Черногория
Дом 8 комнат
Рисан, Черногория
8 Количество комнат 554 м² Количество этажей 3
€ 2,950,000
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане.…
Вилла 7 спаленв Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м²
€ 3,500,000
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане. Ви…
Дом 10 спаленв Стрп, Черногория
Дом 10 спален
Стрп, Черногория
5 ванных комнат 385 м²
€ 800,000
Продается реконструированный старый каменный дом в Которе, район Стрп. Дом расположен на вто…
Дом 6 комнатв Рисан, Черногория
Дом 6 комнат
Рисан, Черногория
6 Количество комнат 165 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
К продаже предлагается старый каменный дом на первой линии от моря, в Перасте. Общей площадь…
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