Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Рисан
  5. Бунгало

Бунгало в Рисан, Черногория

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 9 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 9 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Эксклюзивная вилла на первой линии у моря в Черногории с апартаментами Добро пожаловать …
€447,919
Дом с парковкой, с террасой, с видом на горы в Сутоморе, Черногория
Дом с парковкой, с террасой, с видом на горы
Сутоморе, Черногория
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Дом площадью 220 кв м расположен в зеленой части города Сутоморе, в сосновом лесу в 600 метр…
€325,557
Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Прекрасная квартира с собственным двориком расположена в районе Centrale, Луштица Бэй. Квар…
€447,919
Квартира с парковкой, с мебелью, с лифтом в Бар, Черногория
Квартира с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
Площадь 26 м²
Современные квартиры в Черногории, в Баре в комплексе с бассейном. От застройщика. В Черно…
€73,658
Вилла 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Котор, Черногория
Вилла 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Котор, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 373 м²
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4Bqo &NBSP; Общая площадь: 373 м2 Чистая внутрення…
€1,78 млн
Вилла 6 спален с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
€2,80 млн
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
ID 951 Продается квартира с двумя спальнями в Игало, Херцег Нови Квартира в тихом райо…
€96,851
Дом 3 спальни в Рисан, Черногория
Дом 3 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Двухэтажная вилла с потрясающим видом на залив. Площадью 140м2 с просторной эксплуатируемой …
€297,671
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Будва, Черногория
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Этаж 6/9
Светлая и просторная квартира с 2 спальнями в Будве, рядом с центральной набережной. Кварти…
€445,801
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Прчань, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
D2-1202. Дом с панорамным видом на море и большим участком в заливе БокаПрекрасный, отреста…
€577,422
Дом 5 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Прчань, Черногория
Дом 5 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Прчань, Черногория
Кол-во ванных комнат 5
Дом с красивой, ухоженной территорией на 1 линии моря у мелкогалечного пляжа. Дом имеет след…
€1,28 млн
Дом 9 спален с парковкой в Krimovice, Черногория
Дом 9 спален с парковкой
Krimovice, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Отличное предложение для друзей, любящих комфорт и спокойствие. Очень просторные 2 двухэтажн…
€850,000
Realting.com
Перейти