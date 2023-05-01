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Квартиры с бассейном в Рисан, Черногория

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5 объектов найдено
Студия 1 спальня в Рисан, Черногория
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 ванных комнат 123 м²
€ 258,300
Этот элитный дуплекс апартамент в Рисане с двумя спальнями общей площадью 123м² расположена …
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 206 м²
€ 432,600
Элитный пентрхаус в Которском заливе, место Рисан, общей площадью 206м² расположен на 4-ом э…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 102 м²
€ 214,200
Котор, Рисан — Квартира класса люкс с видом на море в комплексе с бассейном на продажу Рисан…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 200 м²
€ 600,000
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью меб…
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