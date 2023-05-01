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Квартиры в Рисан, Черногория

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38 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2 Этаж
€ 140,000
A5-284. Двухкомнатная квартира в РизанеПродается двухкомнатная квартира в Ризане Квартира 2…
Квартира в Рисан, Черногория
Квартира
Рисан, Черногория
65 м²
€ 135,000
А5-277. Двухкомнатная квартира с видом на море, РисанПродается уютная квартира общей площадь…
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Рисан, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 140,000
Продается квартира с 3 спальнями, общей площадью 97 кв. метров, в городе Рисан, Боко-Которск…
Квартира 3 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 3 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 4/4 Этаж
€ 140,000
A5-268. Трехкомнатная квартира в комплексе, РисанПродается квартира общей площадью 97м2 в кл…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 92 м²
€ 217,500
Роскошная двухкомнатная квартира, расположенная примерно в 500 м от моря, в небольшом жилом …
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 192 м²
€ 480,200
Роскошная двухкомнатная квартира, расположенная примерно в 500 м от моря, в небольшом жилом …
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 92 м²
€ 233,900
Роскошная двухкомнатная квартира, расположенная примерно в 500 м от моря, в небольшом жилом …
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 127 м²
€ 304,500
Роскошные двухуровневые апартаменты, расположенные примерно в 500 метрах от моря, в небольшо…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/2 Этаж
€ 140,000
А5-260. Светлая квартира с двумя спальнями и видом на море, Бока, РисанПродается светлая и т…
Квартира 1 спальня в Стрп, Черногория
Квартира 1 спальня
Стрп, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 2/3 Этаж
€ 81,000
A5-197. Уютная студия на первой линии моря, StrpFor sale студия с видом на море общей площад…
Квартира 3 спальни в Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 2/3 Этаж
€ 324,000
A5-199. Трехкомнатная квартира с видом на море в СтрэпПродается трехкомнатная квартира в Стр…
Квартира 2 спальни в Стрп, Черногория
Квартира 2 спальни
Стрп, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/3 Этаж
€ 156,000
A5-200. Двухкомнатная квартира с видом на море в СтрэпПродается двухкомнатная квартира на пе…
Квартира в Рисан, Черногория
Квартира
Рисан, Черногория
29 м²
€ 50,000
Студия 29кв.м,1 этаж, расположена в самом центре города Рисан, на красивой, средневековой у…
Квартира 2 спальни в Стрп, Черногория
Квартира 2 спальни
Стрп, Черногория
52 м²
€ 170,000
NUM 3814-3 Apartment for sale in Strp, near the town of Kotor. It is located on the grou…
Квартира в Стрп, Черногория
Квартира
Стрп, Черногория
28 м²
€ 90,000
NUM 3814-4 Studio apartment for sale in Strp, near the town of Kotor. It is located on th…
Квартира 3 спальни в Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
112 м²
€ 347,000
NUM 3814-2 Apartments in luxurious old, stone villa for sale. The villa is located on…
Квартира в Стрп, Черногория
Квартира
Стрп, Черногория
28 м²
€ 90,000
NUM 3814 Apartments in luxurious old, stone villa for sale. The villa is located on the c…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
82 м²
€ 217,000
NUM 3830 Beautiful apartment for sale in Risan, Kotor. The apartment is located in a…
Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 92,000
A9-330. Квартиры в Ризане. Черногория Однокомнатная квартира - 65,58 кв.м., Объем здания сос…
Квартира 3 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 3 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² Количество этажей 4
€ 178,000
A9-1046. Новая трехкомнатная квартира в заливе Бока. Продается трехкомнатная квартира площад…
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат 140 м²
€ 295,500
A9-331. Two-level apartment in Risan, MontenegroTwo-level two-bedroom apartment - 140.69 m2 …
Квартира в Рисан, Черногория
Квартира
Рисан, Черногория
145 м² 2 Этаж
€ 380,000
A9-332. Two-level apartment in Montenegro. RisanTwo-level apartment (145.69 sq.m.). The apar…
Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/2 Этаж
€ 135,000
A9-1059. One Bedroom Apartment with panoramic sea views in RisanFor sale one  bedroom&n…
Квартира в Рисан, Черногория
Квартира
Рисан, Черногория
97 м²
€ 135,000
Трёхспальный дуплекс в клубном комплексе – Рисан, Котор Площадь квартиры 97м2. Уник…
Квартира 12 спален в Рисан, Черногория
Квартира 12 спален
Рисан, Черногория
12 ванных комнат 450 м²
Цена по запросу
Красивая трехэтажная вилла с великолепным видом на море для продажи в Рисане, расположенная …
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат 125 м²
€ 299,500
Luxury duplex apartment, located approximately 500m away from the sea, in a small residentia…
Квартира 3 спальни в Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
3 ванных комнат 114 м²
€ 353,000
Duplex with three bedrooms in a great location in a modern complex on the first line to the …
Квартира в Стрп, Черногория
Квартира
Стрп, Черногория
27 м²
€ 81,000
Property for sale in Montenegro -Apartments for sale in a fully renovated traditional Boka b…
Студия 1 спальня в Рисан, Черногория
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…
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