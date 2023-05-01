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Realting.com
Черногория
Община Котор
Рисан
Жильё в Рисан, Черногория
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63 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Рисан, Черногория
213 м²
€ 395,000
NUM 5268 Продается потрясающая вилла с бассейном. Расположен в 5 км от города Игало. Вилла и…
Вилла 4 спальни
Рисан, Черногория
213 м²
€ 395,000
На проджау потрясающая вилла с бассейном. Расположена в 5км от города Игало. Вилла имеет со…
Вилла
Рисан, Черногория
€ 95,000
Продажа: Участок в Боко-Которском заливе с проектом строительства виллы. Участок располо…
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
2 Этаж
€ 140,000
A5-284. Двухкомнатная квартира в РизанеПродается двухкомнатная квартира в Ризане Квартира 2…
Квартира
Рисан, Черногория
65 м²
€ 135,000
А5-277. Двухкомнатная квартира с видом на море, РисанПродается уютная квартира общей площадь…
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 140,000
Продается квартира с 3 спальнями, общей площадью 97 кв. метров, в городе Рисан, Боко-Которск…
Квартира 3 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
4/4 Этаж
€ 140,000
A5-268. Трехкомнатная квартира в комплексе, РисанПродается квартира общей площадью 97м2 в кл…
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат
92 м²
€ 217,500
Роскошная двухкомнатная квартира, расположенная примерно в 500 м от моря, в небольшом жилом …
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат
192 м²
€ 480,200
Роскошная двухкомнатная квартира, расположенная примерно в 500 м от моря, в небольшом жилом …
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат
92 м²
€ 233,900
Роскошная двухкомнатная квартира, расположенная примерно в 500 м от моря, в небольшом жилом …
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат
127 м²
€ 304,500
Роскошные двухуровневые апартаменты, расположенные примерно в 500 метрах от моря, в небольшо…
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
2/2 Этаж
€ 140,000
А5-260. Светлая квартира с двумя спальнями и видом на море, Бока, РисанПродается светлая и т…
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
221 м²
€ 580,000
Это предложение в Рисане представляет собой просторный и роскошный трехэтажный дом общей пло…
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
221 м²
€ 580,000
NUM 4936 Этот дом в Ризане представляет собой просторную и роскошную недвижимость с тремя эт…
Квартира 2 спальни
Стрп, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
2/3 Этаж
€ 156,000
A5-200. Двухкомнатная квартира с видом на море в СтрэпПродается двухкомнатная квартира на пе…
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
2/3 Этаж
€ 324,000
A5-199. Трехкомнатная квартира с видом на море в СтрэпПродается трехкомнатная квартира в Стр…
Квартира 1 спальня
Стрп, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
2/3 Этаж
€ 81,000
A5-197. Уютная студия на первой линии моря, StrpFor sale студия с видом на море общей площад…
Квартира
Рисан, Черногория
29 м²
€ 50,000
Студия 29кв.м,1 этаж, расположена в самом центре города Рисан, на красивой, средневековой у…
Вилла 5 спален
Рисан, Черногория
400 м²
€ 2,200,000
NUM 1103 Трехэтажная вилла прямо на побережье Адриатического моря с пляжем и пирсом. Из окн…
Дом 9 спален
Рисан, Черногория
300 м²
€ 400,000
NUM 1414 An old stone house for sale, in the heart of the town of Risan, in the old town.…
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
138 м²
€ 290,000
NUM 1413 Renovated house in the heart of the town of Risan, in the old town for sale. Th…
Дом 5 спален
Рисан, Черногория
150 м²
€ 800,000
NUM 2117 Продается частный дом, расположенный в тихой части Рисана с видом на море и с б…
Квартира
Стрп, Черногория
28 м²
€ 90,000
NUM 3814 Apartments in luxurious old, stone villa for sale. The villa is located on the c…
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
112 м²
€ 347,000
NUM 3814-2 Apartments in luxurious old, stone villa for sale. The villa is located on…
Квартира 2 спальни
Стрп, Черногория
52 м²
€ 170,000
NUM 3814-3 Apartment for sale in Strp, near the town of Kotor. It is located on the grou…
Квартира
Стрп, Черногория
28 м²
€ 90,000
NUM 3814-4 Studio apartment for sale in Strp, near the town of Kotor. It is located on th…
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
82 м²
€ 217,000
NUM 3830 Beautiful apartment for sale in Risan, Kotor. The apartment is located in a…
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
554 м²
€ 3,500,000
NUM 3720 Роскошная вилла в Ризане. Площадь виллы составляет 554 м2, из которых общая площ…
Дом 5 спален
Рисан, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
554 м²
Количество этажей 4
€ 3,500,000
D5-134. House on the first line of the sea in the Bay of Kotor, RisanFor sale villa with a u…
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