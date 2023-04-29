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Дома с видом на горы в Rijeka Crnojevica, Черногория

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Strugari, Черногория
Дом 2 спальни
Strugari, Черногория
1 ванных комнат 118 м² Количество этажей 1
€ 150,000
Это свойство является идеальным домом для любителей мира и природы! Это массивный участок в …
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