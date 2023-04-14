Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Виллы
Купить вилла с бассейном в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
62 м²
€ 98,000
NUM 4728 Квартира на продажу в Ульцине. Квартира имеет площадь 62 м2 и расположена на 4 этаж…
Дом 7 комнат
Херцег-Нови, Черногория
7 Количество комнат
584 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Великолепная вилла 584 кв. м в медитеранском стиле, расположена в Герцег Нови. Виллу выгодно…
Квартира 2 спальни
Сустас, Черногория
2 ванных комнат
74 м²
€ 180,000
Меблированная двухкомнатная квартира 74 м2 расположена на первом этаже в недавно построенном…
Дом 5 комнат
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
257 м²
€ 290,000
Недостроенный дом находится в Тивате, Трипковичи, примерно в 500 метрах от моря. Дом имеет п…
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
40 м²
€ 140,000
Код объекта - 1.30.13.9792Святой Стефан. Предлагается на продажу квартира на первом этаже (п…
Квартира 1 спальня
Donji Orahovac, Черногория
51 м²
€ 130,000
NUM 5113 Квартира на продажу в Ораховец, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 51…
Дом 5 спален
Радовичи, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
186 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
D4-141. Дом в КрасичиДом на продажу & nbsp; находится на третьей линии домов с моря. Площад…
Дом 4 спальни
Община Ульцинь, Черногория
347 м²
€ 690,000
Код объекта - 1.29.728.6920Продается вилла на берегу моря в Лимане, Ульцинь. Дом имеет разре…
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
1 ванных комнат
30 м²
€ 30,000
Недорогие квартиры в новом доме. Пригород. Квартиры от 30 метров по 1000 Евро квадрат Есть в…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
64 м²
€ 138,000
NUM 5193 Продается двухкомнатная квартира в Будве в тихом месте недалеко от моря. Квартир…
Дом
Херцег-Нови, Черногория
€ 700,000
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови Участок 512…
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
6 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
К продаже предлагается современная вилла, построенная в старом средиземноморском стиле в пос…
Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты