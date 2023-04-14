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Купить вилла с видом на горы в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 3 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 529 м²
€ 9,845,000
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
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