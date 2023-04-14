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Купить вилла в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

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4 объекта найдено
Вилла 3 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 529 м²
€ 9,845,000
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
Вилла 6 комнатв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 6 комнат
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Уникальная вилла Old Mill расположена в центре залива Бока, недалеко от самой узкой точки. С…
Вилла 5 комнатв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 5 комнат
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
5 Количество комнат 5 ванных комнат 235 м²
€ 980,000
Residential area: 235 m2 Land area: 787 m2 Bedrooms: 5 Bathrooms: 5 Direct distance from the…
Вилла 4 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 ванных комнат 340 м²
€ 1,200,000
Отличное предложение для любителей эксклюзива и спокойствия! Просторная вилла в Нивице, расп…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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