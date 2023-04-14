Купить вилла в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

Вилла 6 комнат Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория 6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²

Цена по запросу

Уникальная вилла Old Mill расположена в центре залива Бока, недалеко от самой узкой точки. С…