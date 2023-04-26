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Многоуровневые квартиры с видом на море в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален в Ратишевина, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 спален
Ратишевина, Черногория
16 Количество комнат 6 ванных комнат 278 м² Количество этажей 5
€ 450,000
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina,…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
недорогая
элитная
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