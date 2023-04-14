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Купить недвижимость с видом на горы в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

5 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 750,000
Площадь: 164 м2 (122 м2 + терраса 42 м2) Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 &NBSP; Эксклюзивна…
Вилла 3 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 529 м²
€ 9,845,000
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
Дом 4 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 372 м²
€ 1,100,000
Площадь: 372 м2 Площадь участка: 2000 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 + 1 Бассейн Парко…
Квартира 2 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 191 м²
€ 1,812,000
Площадь: 191 м2 ( 155 м2 + 36 м2 ) Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 + 1 &NBSP; Двухкомнатная…
Квартира 2 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 642,000
Доступные площади: 60м2 - 123м2 Спальни: 1-2 Ванные комнаты: 1-2 Этажей: 4 &NBSP; СПА ц…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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