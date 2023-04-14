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Купить дом с бассейном в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

2 объекта найдено
Дом 5 спаленв Сушчепан, Черногория
Дом 5 спален
Сушчепан, Черногория
197 м²
€ 475,000
Лучичи. Поселок Лучичи расположен на зелёных холмах над Герцегом Нови, вблизи границы с Хорв…
Дом 5 комнатв Сушчепан, Черногория
Дом 5 комнат
Сушчепан, Черногория
5 Количество комнат 340 м²
€ 1,200,000
Отличное предложение для любителей эксклюзива и спокойствия! Просторная вилла в Нивице, ра…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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