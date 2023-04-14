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Купить дом с видом на море в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

9 объектов найдено
Дом 4 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 794,000
Продажа недвижимости в Черногории -Дом в тихой части Герцег-Нови. Он расположен в тихом мест…
Дом 4 спальнив Сушчепан, Черногория
Дом 4 спальни
Сушчепан, Черногория
4 Количество комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 268,000
Продажа недвижимости в Черногории. Потрясающий современный дом с видом на море, расположенны…
Дом 4 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 240,000
Продажа недвижимости в Черногории - Прекрасный семейный дом с видом на море в Герцег-Нови, Ч…
Дом 3 спальнив Ратишевина, Черногория
Дом 3 спальни
Ратишевина, Черногория
3 Количество комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Продается большой участок и семейный дом с видом на море в Ратишевине, тихой деревне примерн…
Домв Сушчепан, Черногория
Дом
Сушчепан, Черногория
€ 95,000
D5-1043. Строящийся дом СусепанПродается строящийся дом в Суспекане.  Участок 408м2. 
Дом 5 спаленв Ратишевина, Черногория
Дом 5 спален
Ратишевина, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
D2-2036. Вилла с апартаментами в Ратишевине, Герцег Нови Прекрасная вилла с 6 квартирами пло…
Дом 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
D2-1066. Роскошная вилла с пляжем и бассейном в Нивице, Герцег НовиПродается роскошная вилла…
Дом 5 спаленв Сушчепан, Черногория
Дом 5 спален
Сушчепан, Черногория
2 ванных комнат 175 м²
€ 262,500
Дом с невероятным видом на море в Игало. Площадь дома 175 м2, земельный участок 300 м2. В до…
Дом 5 комнатв Сушчепан, Черногория
Дом 5 комнат
Сушчепан, Черногория
5 Количество комнат 340 м²
€ 1,200,000
Отличное предложение для любителей эксклюзива и спокойствия! Просторная вилла в Нивице, ра…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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