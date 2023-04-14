Купить дом с видом на море в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

Дом 4 спальни Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория 4 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2

€ 794,000

Продажа недвижимости в Черногории -Дом в тихой части Герцег-Нови. Он расположен в тихом мест…