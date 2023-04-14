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Купить дом с видом на горы в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

2 объекта найдено
Вилла 3 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 529 м²
€ 9,845,000
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
Дом 4 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 372 м²
€ 1,100,000
Площадь: 372 м2 Площадь участка: 2000 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 + 1 Бассейн Парко…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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