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Купить дом в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

21 объект найдено
Дом 4 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
350 м²
€ 400,000
Продаётся дом в Герцег-Нови. Площадь дома 350 м2, площадь участка 500 м2. План дома: • На…
Дом 4 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 794,000
Продажа недвижимости в Черногории -Дом в тихой части Герцег-Нови. Он расположен в тихом мест…
Дом 4 спальнив Сушчепан, Черногория
Дом 4 спальни
Сушчепан, Черногория
4 Количество комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 268,000
Продажа недвижимости в Черногории. Потрясающий современный дом с видом на море, расположенны…
Дом 4 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 240,000
Продажа недвижимости в Черногории - Прекрасный семейный дом с видом на море в Герцег-Нови, Ч…
Дом 3 спальнив Ратишевина, Черногория
Дом 3 спальни
Ратишевина, Черногория
3 Количество комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Продается большой участок и семейный дом с видом на море в Ратишевине, тихой деревне примерн…
Дом 6 спаленв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 6 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
360 м²
€ 380,000
NUM 1650 Продается здание с пятью квартирами в городе Герцег-Нови, в тихом районе - Игало. …
Дом 9 спаленв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 9 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
378 м²
€ 1,800,000
NUM 3714 Современный дом в Савине. Площадь дома составляет 378 м2, а площадь участка - 330…
Домв Сушчепан, Черногория
Дом
Сушчепан, Черногория
€ 95,000
D5-1043. Строящийся дом СусепанПродается строящийся дом в Суспекане.  Участок 408м2. 
Дом 5 спаленв Ратишевина, Черногория
Дом 5 спален
Ратишевина, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
D2-2036. Вилла с апартаментами в Ратишевине, Герцег Нови Прекрасная вилла с 6 квартирами пло…
Дом 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
D2-1066. Роскошная вилла с пляжем и бассейном в Нивице, Герцег НовиПродается роскошная вилла…
Дом 9 спаленв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 9 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
378 м²
€ 1,800,000
Современный дом в Савине. Площадь дома 378 м2, площадь участка 330 м2. План дома: •…
Вилла 3 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 529 м²
€ 9,845,000
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
Дом 4 комнатыв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 372 м²
€ 1,100,000
Площадь: 372 м2 Площадь участка: 2000 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 + 1 Бассейн Парко…
Вилла 6 комнатв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 6 комнат
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Уникальная вилла Old Mill расположена в центре залива Бока, недалеко от самой узкой точки. С…
Вилла 5 комнатв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 5 комнат
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
5 Количество комнат 5 ванных комнат 235 м²
€ 980,000
Residential area: 235 m2 Land area: 787 m2 Bedrooms: 5 Bathrooms: 5 Direct distance from the…
Дом 5 спаленв Сушчепан, Черногория
Дом 5 спален
Сушчепан, Черногория
197 м²
€ 475,000
Лучичи. Поселок Лучичи расположен на зелёных холмах над Герцегом Нови, вблизи границы с Хорв…
Дом 5 спаленв Сушчепан, Черногория
Дом 5 спален
Сушчепан, Черногория
2 ванных комнат 175 м²
€ 262,500
Дом с невероятным видом на море в Игало. Площадь дома 175 м2, земельный участок 300 м2. В до…
Дом 6 спаленв Сушчепан, Черногория
Дом 6 спален
Сушчепан, Черногория
2 ванных комнат 150 м²
€ 390,000
Большой дом, который на сегодняшний день используется как мини отель в южной части города Иг…
Вилла 4 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 ванных комнат 340 м²
€ 1,200,000
Отличное предложение для любителей эксклюзива и спокойствия! Просторная вилла в Нивице, расп…
Дом 6 спаленв Сушчепан, Черногория
Дом 6 спален
Сушчепан, Черногория
4 ванных комнат 400 м²
€ 330,000
Роскошный дом в Херцег-Нови Продается 3-х этажный дом в Игало (Херцег-Нови). Общая площадь д…
Дом 5 комнатв Сушчепан, Черногория
Дом 5 комнат
Сушчепан, Черногория
5 Количество комнат 340 м²
€ 1,200,000
Отличное предложение для любителей эксклюзива и спокойствия! Просторная вилла в Нивице, ра…

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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