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Купить квартиру с видом на море в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

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36 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Квартира 1 спальняв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 110,000
A7-022. Квартира с видом на море в Херцег-Новидля продажи, Квартира со свежим ремонтом без …
Квартирав Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Герцег-Новы, Игало — Апартаменты в новостройке, на продажу Комплекс состоит из 67 квартир с …
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 2/4 Этаж
€ 155,000
A7-015. Квартира с видом на море в Игало, Герцег НовиПродается в Герцег Нови Квартира с видо…
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 4/4 Этаж
€ 175,000
A7-014. Просторная квартира Герцег Нови, ИгалоПродается в Игало, Герцег Нови Квартира с 3 с…
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
1 ванных комнат 60 м² 2 Этаж
€ 121,000
Двухкомнатную квартиру можно купить в Гоме недалеко от Игало с абсолютно выдающимся видом. …
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
128 м²
€ 200,000
Квартира 4 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 127 м² Количество этажей 4
€ 350,000
Продается четырехкомнатная квартира в Герцег-Нови. Квартира имеет площадь 127 м2 и имеет три…
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 125 м² Количество этажей 5
€ 400,000
Роскошно меблированная квартира площадью 125 м2, расположенная на 5-м этаже недавно построен…
Квартира 1 спальняв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 3/3 Этаж
€ 85,000
А5-212. Уютная двухкомнатная квартира ИгалоПродается просторная квартира в Герценг Нови, дер…
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 140,000
Продается квартира площадью 70 м2 с двумя спальнями, гостиной с зоной столовой, кухни, ванно…
Квартира 1 спальняв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 72,000
Продается квартира площадью 35 м2 с отдельной спальней, гостиной с зоной столовой, кухни, ва…
Квартирав Сушчепан, Черногория
Квартира
Сушчепан, Черногория
116 м²
€ 210,000
A5-1042. Красивая квартира в Centr IgaloПродается красивая квартира в Centr Igalo. & NBSP; Ж…
Квартирав Сушчепан, Черногория
Квартира
Сушчепан, Черногория
126 м²
€ 150,000
A5-841. Квартира с видом на море в ИгалоПродается 2-комнатная квартира в Игало В квартире: 2…
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² Количество этажей 2
€ 160,000
А2-1191. Квартира в курортной деревне НивицеПродается большая квартира в живописной деревне …
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 132 м² 6 Этаж
€ 320,000
А2-1148. Роскошная квартира в Херцег-НовиПродается светлая, просторная квартира в зеленом ра…
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
87 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
95 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
123 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
73 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
61 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Сушчепан, Черногория
Квартира 1 спальня
Сушчепан, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 100,000
A2-1104. Красивая квартира с видом на море и бассейном и садом в Игало. Для квартиры 44м2, о…
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 300,000
А2-1031. Хорошая двухкомнатная квартира на верхнем этаже, SeafrontДве спальни квартира на & …
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1 Этаж
€ 135,000
А2-1030. Набережная Двухкомнатная квартира Набережная двухкомнатная квартира на продажу в Ге…
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м² 4/4 Этаж
€ 220,000
А9-1018. Роскошный пентхаус Роскошный пентхаус на продажу в Херцег-Нови, Черногория. Кварти…
Квартира 1 спальняв Сушчепан, Черногория
Квартира 1 спальня
Сушчепан, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 86,400
A2-095. Квартиры в ИгалоОтличные, меблированные апартаменты в стильном, современном доме, вс…
Квартира 1 спальняв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 75,000
A2-273. Квартиры с фантастическим видом на мореАпартаменты в новом доме, всего в 10 минутах …
Квартира 1 спальняв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
47 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
60 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
77 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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