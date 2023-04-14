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Черногория
Херцег-Нови
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Квартиры
Купить квартиру с видом на горы в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
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Квартира 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 750,000
Площадь: 164 м2 (122 м2 + терраса 42 м2) Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 &NBSP; Эксклюзивна…
Квартира 2 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат
2 ванных комнат
191 м²
€ 1,812,000
Площадь: 191 м2 ( 155 м2 + 36 м2 ) Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 + 1 &NBSP; Двухкомнатная…
Квартира 2 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 642,000
Доступные площади: 60м2 - 123м2 Спальни: 1-2 Ванные комнаты: 1-2 Этажей: 4 &NBSP; СПА ц…
Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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