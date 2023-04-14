Купить недвижимость в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
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123 объекта найдено
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Квартира 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
144 м²
€ 360,000
NUM 5220 Продается двухуровневая квартира площадью 144 м2, расположенная на 3-м и 4-м этажах…
Квартира 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
144 м²
€ 360,000
Двухуровневая квартира на продажу площадью 144 м2, расположенные на 3-м и 4-м этажах здания,…
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
39 м²
€ 85,000
NUM 5140 Квартира на продажу в Игало, муниципалитет Херцег-Нови, всего в 5 минутах от моря. …
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 110,000
A7-022. Квартира с видом на море в Херцег-Новидля продажи, Квартира со свежим ремонтом без …
Квартира
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Герцег-Новы, Игало — Апартаменты в новостройке, на продажу Комплекс состоит из 67 квартир с …
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
2/4 Этаж
€ 155,000
A7-015. Квартира с видом на море в Игало, Герцег НовиПродается в Герцег Нови Квартира с видо…
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
350 м²
€ 400,000
Продаётся дом в Герцег-Нови. Площадь дома 350 м2, площадь участка 500 м2. План дома: • На…
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
4/4 Этаж
€ 175,000
A7-014. Просторная квартира Герцег Нови, ИгалоПродается в Игало, Герцег Нови Квартира с 3 с…
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
115 м²
€ 299,000
NUM 3873 Пентхаус с видом на море и парк на продажу в Топле, Герцег Нови. Квартира пл…
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
56 м²
€ 160,000
Продается квартира в Игало. Квартира имеет площадь 56 м2 и расположена на 3 этаже. Планиров…
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
52 м²
€ 110,000
Продажа квартиры в Герцег-Нови. Квартира имеет площадь 70 м2, из них площадь квартиры 52 м2 …
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
87 м²
€ 210,000
Продается трехкомнатная квартира/этаж дома 87м2 в центре города, 500м от моря. Квартира с…
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
1 ванных комнат
60 м²
2 Этаж
€ 121,000
Двухкомнатную квартиру можно купить в Гоме недалеко от Игало с абсолютно выдающимся видом. …
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
40 м²
€ 58,000
Продаются квартиры в Игало, Герцег-Нови. Квартиры имеют площадь 40 м2 и расположены на 1-2 э…
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
120 м²
€ 192,000
Продается двухуровневая квартира с тремя спальнями в Игало, в тихом месте недалеко от моря. …
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
90 м²
€ 170,000
Продается трехкомнатная квартира в новом доме в Игало, расположенном в тихом месте. Квартира…
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
120 м²
€ 192,000
NUM 4933 Продается двухуровневая квартира с тремя спальнями в Игало, в тихом месте недале…
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
90 м²
€ 170,000
NUM 4932 Продается двухкомнатная квартира в новом здании в Игало, расположенном в тихом м…
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
128 м²
€ 200,000
Квартира 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
127 м²
Количество этажей 4
€ 350,000
Продается четырехкомнатная квартира в Герцег-Нови. Квартира имеет площадь 127 м2 и имеет три…
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат
125 м²
Количество этажей 5
€ 400,000
Роскошно меблированная квартира площадью 125 м2, расположенная на 5-м этаже недавно построен…
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 794,000
Продажа недвижимости в Черногории -Дом в тихой части Герцег-Нови. Он расположен в тихом мест…
Дом 4 спальни
Сушчепан, Черногория
4 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 268,000
Продажа недвижимости в Черногории. Потрясающий современный дом с видом на море, расположенны…
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
122 м²
Количество этажей 2
€ 240,000
Продажа недвижимости в Черногории - Прекрасный семейный дом с видом на море в Герцег-Нови, Ч…
Дом 3 спальни
Ратишевина, Черногория
3 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается большой участок и семейный дом с видом на море в Ратишевине, тихой деревне примерн…
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
3/3 Этаж
€ 85,000
А5-212. Уютная двухкомнатная квартира ИгалоПродается просторная квартира в Герценг Нови, дер…
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 140,000
Продается квартира площадью 70 м2 с двумя спальнями, гостиной с зоной столовой, кухни, ванно…
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 72,000
Продается квартира площадью 35 м2 с отдельной спальней, гостиной с зоной столовой, кухни, ва…
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
40 м²
€ 67,000
NUM 4487 Продается квартира в новом здании в Игало, недалеко от Герцег Нови. Квартира име…
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Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
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