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Виллы с бассейном в Прчань, Черногория
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9 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат
373 м²
2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
456 м²
2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
€ 450,000
Красивый, уютный, семейный дом с бассейном, с бассейном, джакузи, большой крытой террасой с …
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
5 ванных комнат
450 м²
€ 1,290,000
Продажа виллы 450м2 на участке 1225м2 в Кавач Продажа элегантной современной трехэтажной вил…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат
371 м²
Цена по запросу
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Вилла
Drazin Vrt, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Отель состоит из двух зданий общей площадью 960м² и имеет 11 роскошных дизайнерских апартаме…
Вилла 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
3 ванных комнат
382 м²
€ 2,500,000
Экслюзивная каменная вилла с бассейном в истроическом месте — Пераст. Эта вилла олицетворяе…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
497 м²
€ 3,500,000
Котор, Прчань — Очаровательная четырехэтажная вилла рядом с домом Тре Сореле на продажу Этот…
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