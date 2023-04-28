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Виллы с видом на море в Прчань, Черногория

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44 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1 220 м²
€ 650,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 576 м² Количество этажей 3
€ 450,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 240 м²
€ 750,000
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
550 м² 2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря   Эта старинная каменная вилла в…
Вилла 3 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 3 спальни
Прчань, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла всего в 50 метрах от моря в Прчани, Котор! Площадь виллы 230м2, площадь участка 700…
Вилла 9 спален в Drazin Vrt, Черногория
Вилла 9 спален
Drazin Vrt, Черногория
484 м²
€ 1,700,000
Площадь  484 кв.м. Этажей 4 Площадь участка: 1223 кв.м. Спален 9 Ванных комнат: 8 Д…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 373 м² 2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 456 м² 2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спален в Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
Вилла 4 спальни в Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
456 м²
€ 2,000,000
Вилла 5 спален в Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
479 м²
€ 2,200,000
Вилла 5 спален в Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
150 м²
€ 695,000
Вилла 7 спален в Муо, Черногория
Вилла 7 спален
Муо, Черногория
510 м²
€ 1,750,000
Общая площадь 510 кв.м., в том числе: Жилая площадь 450 кв.м. Площадь мансарды 60 кв.м…
Вилла 4 спальни в Drazin Vrt, Черногория
Вилла 4 спальни
Drazin Vrt, Черногория
150 м²
€ 600,000
Площадь 150 кв.м. Площадь участка 3000 кв.м. Спальни 4 Ванные комнаты 4 Расстояние д…
Вилла 5 спален в Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
215 м²
€ 770,000
Площадь: 215 м2, Размер участка: 494 м2; Спальни: 5; Санузлы: 3 + туалет; Количество эта…
Вилла 3 спальни в Drazin Vrt, Черногория
Вилла 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
382 м²
€ 2,500,000
Площадь застройки - здание в основании 10,0 х 14,75м. Общая площадь здания 381,58м2, с т…
Вилла 5 спален в Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
168 м²
€ 690,000
Старинная трёхэтажная вилла с пятью спальнями, на первой линии у моря. Вилла является ис…
Вилла 6 спален в Прчань, Черногория
Вилла 6 спален
Прчань, Черногория
500 м²
€ 750,000
Эта старинная трёхэтажная вилла была отреставрирована, с сохранением традиционного стиля…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
751 м²
€ 1,050,000
Эта вилла – самое подходящее место для отдыха с семьёй. Большой бассейн с морской водой(…
Вилла 3 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 3 спальни
Прчань, Черногория
275 м²
€ 750,000
Замечательная, семейная вилла полностью укомплектована и готова к проживанию. Рядом с ви…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
275 м²
€ 1,650,000
Эта вилла  в посёлке Столив - замечательная, очень уютная вилла с 4 спальнями и бассейно…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
280 м²
€ 900,000
Уютная 3-этажная вилла с 4 спальнями, большим бассейном всего в 50 метрах от моря. Площа…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
372 м²
€ 2,400,000
Вилла имеет 2 этажа и разделена на 4 полностью автономных апартамента. В ней можно прожи…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
497 м²
€ 3,300,000
Вилла в посёлке Прчань - это четырехэтажное имение с 4 спальнями, большим садом, бассейн…
Вилла 6 спален в Прчань, Черногория
Вилла 6 спален
Прчань, Черногория
272 м²
€ 770,000
Совершенно новая вилла с большой территорией, изумительным видом и всего в 5 минутах от …
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