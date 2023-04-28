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Виллы с видом на горы в Прчань, Черногория

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8 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1 220 м²
€ 650,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 576 м² Количество этажей 3
€ 450,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 240 м²
€ 750,000
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла всего в 50 метрах от моря в Прчани, Котор! Площадь виллы 230м2, площадь участка 700…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
5 ванных комнат 450 м²
€ 1,290,000
Продажа виллы 450м2 на участке 1225м2 в Кавач Продажа элегантной современной трехэтажной вил…
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