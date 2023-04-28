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Виллы в Прчань, Черногория

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65 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1 220 м²
€ 650,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 576 м² Количество этажей 3
€ 450,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 6 спален в Муо, Черногория
Вилла 6 спален
Муо, Черногория
228 м²
€ 565,000
NUM 5241 We offer for sale a magnificent villa in a quiet and peaceful suburb of Kotor, M…
Вилла 6 спален в Муо, Черногория
Вилла 6 спален
Муо, Черногория
228 м²
€ 565,000
На продажу предлагается великолпеная вилла в тихом и мирном пригороде Котора, Муо. Вилла…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 240 м²
€ 750,000
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
Вилла 4 спальни в Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат 317 м²
€ 1,750,000
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м.  Участок: …
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
550 м² 2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря   Эта старинная каменная вилла в…
Вилла 4 спальни в Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
NUM 5150 Продается вилла, расположенная в живописном месте с захватывающим видом на залив…
Вилла 4 спальни в Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
Продаётся вилла, которая расположена в живописной локации, откуда открывается захватывающий …
Вилла 3 спальни в Троица, Черногория
Вилла 3 спальни
Троица, Черногория
155 м²
€ 400,000
Продаются виллы разных типов в районе Кавач. Виллы имеют прекрасный вид на горы, море. К ва…
Вилла 7 спален в Муо, Черногория
Вилла 7 спален
Муо, Черногория
8 Количество комнат 6 ванных комнат 510 м²
€ 1,600,000
Площадь: 510 м2 (450 м2 + мансарда 60 м2) Спальни: 7 Ванные комнаты: 6 Этажность: 3 + ман…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 320 м²
€ 700,000
Предлагаем на продажу поистине замечательное предложение на рынке Черногории: недавно постро…
Вилла 3 спальни в Троица, Черногория
Вилла 3 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат 480 м²
Цена по запросу
Новая уникальная семейная вилла на рынке недвижимости Черногории в Тивате. В окружении сосно…
Вилла 2 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 2 спальни
Кавач, Черногория
1 ванных комнат 110 м²
€ 240,000
wp:paragraph На частной территории площадью 23000 кв.м. будут расположены 30 домов: таунха…
Вилла 3 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 3 спальни
Прчань, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
170 м²
€ 375,000
NUM 1669 Продается вилла в тихом районе Тиват - Лепетани. Расположение виллы предлагае…
Вилла 3 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 3 спальни
Прчань, Черногория
145 м²
€ 239,000
NUM 1668 Продается вилла в тихом районе Тиват-Лепетан. Расположение виллы предлагает прек…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла всего в 50 метрах от моря в Прчани, Котор! Площадь виллы 230м2, площадь участка 700…
Вилла 9 спален в Drazin Vrt, Черногория
Вилла 9 спален
Drazin Vrt, Черногория
484 м²
€ 1,700,000
Площадь  484 кв.м. Этажей 4 Площадь участка: 1223 кв.м. Спален 9 Ванных комнат: 8 Д…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 373 м² 2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 456 м² 2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спален в Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
Вилла 4 спальни в Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
456 м²
€ 2,000,000
Вилла 5 спален в Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
479 м²
€ 2,200,000
Вилла 5 спален в Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
150 м²
€ 695,000
Вилла 7 спален в Муо, Черногория
Вилла 7 спален
Муо, Черногория
510 м²
€ 1,750,000
Общая площадь 510 кв.м., в том числе: Жилая площадь 450 кв.м. Площадь мансарды 60 кв.м…
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