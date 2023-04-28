Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Котор
Прчань
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Прчань, Черногория
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
500 м²
€ 1,115,000
NUM 2624 Продается дом в деревне Мойдес, Герцег Нови. Дом расположен на южном склоне холма…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
1 ванных комнат
99 м²
4 Этаж
€ 420,523
Будва, Центр — Люкс квартира с двумя спальнями в комплексе Роял Гарденс, продажа Эта трехк…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 75,000
Новый жилой комплекс вблизи знаменитого Porto Montenegro. Porto Montenegro – это элитный кур…
Таунхаус 3 спальни
Бигово, Черногория
120 м²
€ 395,000
NUM 4577 Комфортабельный таунхаус на продажу в закрытом районе, недалеко от городов Тиват…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
45 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
211 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален
Kukulje, Черногория
97 м²
€ 107,251
Дом в Добра Вода, недалеко от города Бар. Площадь дома составляет 97 м2, а площадь у…
Дом
Черногория, Черногория
220 м²
€ 425,000
Код объекта - 1.25.11.4941Дом находится в местечке Утеха в 8 км от г. Бар. Дом в три этажа, …
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
566 м²
Количество этажей 7
€ 901,121
Фантастически расположенная современная вилла, которая естественным образом возвышается над …
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 220,000
A5-1014. Two bedroom apartment in DjenoviciFor sale two bedroom apartment in Djennovici…
Квартира 5 спален
Петровац, Черногория
145 м²
€ 255,000
NUM 4656 Apartment for sale in Petrovac with a beautiful view of the sea. The apartment is…
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
126 м²
€ 151,200
Код объекта - 1.25.13.9569Просторная квартира, в жилом комплексе, с бассейном, находится в …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты