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Таунхаусы с видом на море в Прчань, Черногория

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м²
€ 330,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 265,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 3 спальни в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
180 м²
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 10 000 м² Количество этажей 2
€ 173,250
МОРЯЩИЕ МОДЕЛИ My Tiny House-Smart Eco Life Model 50 Прекрасный участок земли для нашего но…
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