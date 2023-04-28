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Таунхаусы с видом на горы в Прчань, Черногория

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м²
€ 330,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 265,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
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