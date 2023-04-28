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Таунхаусы в Прчань, Черногория

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м²
€ 330,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 265,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 3 спальни в Троица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
2 ванных комнат 130 м²
€ 265,000
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
Таунхаус 2 спальни в Муо, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Муо, Черногория
104 м²
€ 600,000
Продается трехэтажный двухквартирный каменный дом в привлекательном месте недалеко от Котора…
Таунхаус 2 спальни в Муо, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Муо, Черногория
104 м²
€ 600,000
NUM 4821 Продается трехэтажный двухквартирный каменный дом в привлекательном месте недалеко …
Таунхаус 3 спальни в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
180 м²
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 10 000 м² Количество этажей 2
€ 173,250
МОРЯЩИЕ МОДЕЛИ My Tiny House-Smart Eco Life Model 50 Прекрасный участок земли для нашего но…
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