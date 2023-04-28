Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Котор
Прчань
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Прчань, Черногория
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
121 м²
7/7 Этаж
€ 357,000
A4-1520. Пентхаус с тремя спальнями в Рафаиловичи Продается трехспальный пентхаус с панорамн…
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
126 м²
€ 1,250,000
NUM 2892 Две квартиры ( пентхаусы ) для продажи в деревне Добре Вода, в нескольких кило…
Дом 6 комнат
Черногория, Черногория
6 Количество комнат
279 м²
Количество этажей 2
€ 500,000
Вашему вниманию представляем двухэтажный дом в Ратаце, Барской ривьеры. Общая площадь дома 2…
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
8 Количество комнат
228 м²
€ 750,000
Продается новый трехэтажный дом в Зеленике, в 350 метрах от моря. На территории есть сад с…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
45 м²
€ 170,399
Продается квартира в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 45 м2 и распо…
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
111 м²
€ 98,165
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
3 Этаж
€ 281,747
Продажа квартиры 109 м2, расположенной в Будве, Розино. На третьем этаже. Три спальни, дв…
Дом 3 комнаты
Kunje, Черногория
3 Количество комнат
120 м²
€ 88,000
Легальный двухэтажный дом в Утехе Площадь дома 120м2 с террасой Площадь земельного участка 2…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
64 м²
€ 138,324
Продается трехкомнатная квартира в Будве в тихом месте недалеко от моря. Квартира имеет площ…
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 110,376
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
Дом 10 спален
Сутоморе, Черногория
409 м²
€ 690,000
NUM 5112 Дом в Сутоморе продается как жилой дом, в общей сложности десять квартир. Площадь д…
Дом 6 спален
Burtaisi, Черногория
312 м²
Цена по запросу
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты