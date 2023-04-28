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Квартиры-студии с видом на горы в Прчань, Черногория

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2 объекта найдено
Студия 1 ванная в Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Студия 1 ванная в Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 20 м² 1/3 Этаж
€ 89,100
Эта студия расположена на втором этаже нашего здания Mini Condos в Доня Ластва с лифтом и ба…
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