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Жильё с видом на море в Прчань, Черногория

189 объектов найдено
Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 516 м²
€ 800,000
Продается в Прчань большой участок 1684 кв. м. с недостроенным домом. Участок состоит и…
Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 269 м²
€ 795,000
Участок площадью 1625m2 расположен в 100м от береговой линии в населенном пункте Прчан…
Дом 5 спален в Прчань, Черногория
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
€ 1,260,000
Вилла на первой линии  с потрясающим видом за Боко-Которский залив. Тихое место, утопаю…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1 220 м²
€ 650,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 576 м² Количество этажей 3
€ 450,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 3 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м²
€ 330,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 265,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 240 м²
€ 750,000
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
Студия 1 ванная в Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Дом 3 спальни в Кавач, Черногория
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Пентхаус 5 спален в Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1 Этаж
€ 159,000
А5-285. Двухкомнатная квартира в Пркандже Эта квартира расположена на первом этаже здания то…
Дом в Троица, Черногория
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
550 м² 2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря   Эта старинная каменная вилла в…
Квартира 2 спальни в Троица, Черногория
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 87,500
Предлагаем на продажу меблированную квартиру площадью 42 кв метра с одной спальней. Квартира…
Пентхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Квартира в Троица, Черногория
Квартира
Троица, Черногория
26 м²
€ 98,931
A5-271. Квартира в Новом комплексе в КавацеКвартиры на продажу в новом комплексе, Кавак, Тив…
Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 87,000
На продажу квартира с одной спальней в посёлке Муо (которский залив). Удачное расположени…
Квартира 2 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 67,000
Предлагаем вашему вниманию квартиры на продажу в новом комплексе с потрясающим видом на Тива…
Квартира 1 спальня в Троица, Черногория
Квартира 1 спальня
Троица, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 3/4 Этаж
€ 88,000
A5-269-1. Новая квартира с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая квартира с видо…
Квартира 1 спальня в Троица, Черногория
Квартира 1 спальня
Троица, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 1/4 Этаж
€ 85,000
A5-269. Новая студия с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая студия для продажи …
Квартира в Прчань, Черногория
Квартира
Прчань, Черногория
€ 800,000
D5-238. Урбанизированный участок с двумя незаконченными дуплексами Пркандж Продается все вме…
Дом 2 спальни в Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 200,000
D5-235. Дом в ПрканджеПродается дом с участком в Пркандже  В тихом и спокойном месте в…
Дом 5 спален в Троица, Черногория
Дом 5 спален
Троица, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 390,000
D5-233. Просторный дом с видом на море, Кавац Продается дом 250м2 на участке 430м2: 1-…
Дом 8 спален в Прчань, Черногория
Дом 8 спален
Прчань, Черногория
440 м²
€ 1,650,000
Дом в Drazin Vrt, Черногория
Дом
Drazin Vrt, Черногория
108 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Каменные дома под реконструкцию с видом на море в тихом прибрежном поселке Дражин Врт, Котор…
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