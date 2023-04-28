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Жильё с видом на горы в Прчань, Черногория

25 объектов найдено
Дом 6 спален в Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 269 м²
€ 795,000
Участок площадью 1625m2 расположен в 100м от береговой линии в населенном пункте Прчан…
Дом 5 спален в Прчань, Черногория
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
€ 1,260,000
Вилла на первой линии  с потрясающим видом за Боко-Которский залив. Тихое место, утопаю…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1 220 м²
€ 650,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 576 м² Количество этажей 3
€ 450,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 3 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м²
€ 330,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 265,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 3 спальни в Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 240 м²
€ 750,000
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
Студия 1 ванная в Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Дом 3 спальни в Кавач, Черногория
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Пентхаус 5 спален в Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Квартира 2 спальни в Троица, Черногория
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 87,500
Предлагаем на продажу меблированную квартиру площадью 42 кв метра с одной спальней. Квартира…
Пентхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 87,000
На продажу квартира с одной спальней в посёлке Муо (которский залив). Удачное расположени…
Квартира 2 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 67,000
Предлагаем вашему вниманию квартиры на продажу в новом комплексе с потрясающим видом на Тива…
Студия 1 ванная в Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 20 м² 1/3 Этаж
€ 89,100
Эта студия расположена на втором этаже нашего здания Mini Condos в Доня Ластва с лифтом и ба…
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 97 м² 2/3 Этаж
€ 235,000
Продается квартира с двумя спальнями и великолепным видом на залив. Структура: Гостиная/к…
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 215,000
Продается квартира с двумя спальнями в двухстах метрах от моря. Полностью укомплектована …
Вилла 4 спальни в Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла всего в 50 метрах от моря в Прчани, Котор! Площадь виллы 230м2, площадь участка 700…
Дом 7 спален в Прчань, Черногория
Дом 7 спален
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 394 м²
€ 480,000
Продается 4-х этажный дом на 1-й линии в Боко-Которской бухте, Которской общине. Площадь до…
Вилла 5 спален в Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
5 ванных комнат 450 м²
€ 1,290,000
Продажа виллы 450м2 на участке 1225м2 в Кавач Продажа элегантной современной трехэтажной вил…
Дом 4 комнаты в Кавач, Черногория
Дом 4 комнаты
Кавач, Черногория
4 Количество комнат 330 м² Количество этажей 2
€ 800,000
Современная, стильная вилла продается в местечке Кавач, район Тивата. Вилла общей площадью…
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