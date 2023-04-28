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Черногория
Община Котор
Прчань
Дома
Дома с бассейном в Прчань, Черногория
Дом
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27 объектов найдено
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Дом 6 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
516 м²
€ 800,000
Продается в Прчань большой участок 1684 кв. м. с недостроенным домом. Участок состоит и…
Дом
Муо, Черногория
€ 150,000
Каменный дом, площадью 50 м2, на участке, площадью 572 м2, с УТУ — разрешена реконструкция и…
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 250,000
Продается уютный дом, всего в 200-х метрах от пляжа. Площадь дома 123 м2, площадь участка 26…
Дом 4 спальни
Муо, Черногория
2 ванных комнат
€ 450,000
Уютный, семейный дом, расположенный всего в 3-5 минутах ходьбы от моря, в Боко-Которском зал…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат
373 м²
2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
456 м²
2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
Дом 5 ванных
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
€ 1,250,000
Дом с красивой, ухоженной территорией на 1 линии моря у мелкогалечного пляжа. Дом имеет след…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
€ 450,000
Красивый, уютный, семейный дом с бассейном, с бассейном, джакузи, большой крытой террасой с …
Дом 6 комнат
Прчань, Черногория
6 Количество комнат
180 м²
Количество этажей 3
€ 600,000
Объект на сегодняшний день сдан в аренду. На соседнем участке, возможно строительство точно …
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
€ 630,000
Красивая архитектура, тщательно продуманные планировка и интерьеры, ухоженный сад, изумитель…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
5 ванных комнат
450 м²
€ 1,290,000
Продажа виллы 450м2 на участке 1225м2 в Кавач Продажа элегантной современной трехэтажной вил…
Дом 8 комнат
Прчань, Черногория
8 Количество комнат
497 м²
Количество этажей 3
€ 3,400,000
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
Дом 11 комнат
Кавач, Черногория
11 Количество комнат
450 м²
Количество этажей 3
€ 1,290,000
Продается изумительная трехэтажная вилла в местечке Кавач. Огромная зона отдыха на первом эт…
Дом 4 комнаты
Кавач, Черногория
4 Количество комнат
330 м²
Количество этажей 2
€ 800,000
Современная, стильная вилла продается в местечке Кавач, район Тивата. Вилла общей площадью…
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
161 м²
€ 170,000
Дом расположен в Прчани в непосредственной близости от пансиона Ривьера.Площадь дома 120 м2 …
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат
371 м²
Цена по запросу
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Вилла
Drazin Vrt, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Отель состоит из двух зданий общей площадью 960м² и имеет 11 роскошных дизайнерских апартаме…
Вилла 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
3 ванных комнат
382 м²
€ 2,500,000
Экслюзивная каменная вилла с бассейном в истроическом месте — Пераст. Эта вилла олицетворяе…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
497 м²
€ 3,500,000
Котор, Прчань — Очаровательная четырехэтажная вилла рядом с домом Тре Сореле на продажу Этот…
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
7 Количество комнат
104 м²
€ 550,000
Небольшой дом в Столиве, расположенный на самом берегу Боко-Которского залива. Общая площадь…
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
5 Количество комнат
200 м²
€ 850,000
Великолепный дом на первой линии со своим понтоном и маленьким песчаным пляжем в Столиве. Пр…
Дом 15 комнат
Прчань, Черногория
15 Количество комнат
670 м²
€ 2,500,000
Прекрасная четырехэтажная вилла, расположена в местечке Прчань, в 5 км от старинного город…
Дом 7 комнат
Прчань, Черногория
7 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Большая вилла на первой линии в Бока Которской бухте. На первом этаже можно организовать …
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
5 Количество комнат
371 м²
Количество этажей 3
€ 1,575,000
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Дом 4 спальни
Drazin Vrt, Черногория
6 Количество комнат
320 м²
Количество этажей 3
€ 695,000
Отреставрированный каменный дом в Дражин врт. Красивый, трехэтажный дом, 300м2. Дом был отре…
Дом 4 комнаты
Прчань, Черногория
4 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 4
€ 550,000
К продаже предлагается вилла, которая имеет необычный дизайн. Общая площадь виллы составляет…
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