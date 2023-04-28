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Черногория
Община Котор
Прчань
Дома
Дома с видом на море в Прчань, Черногория
Дом
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129 объектов найдено
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Дом 6 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
516 м²
€ 800,000
Продается в Прчань большой участок 1684 кв. м. с недостроенным домом. Участок состоит и…
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
4 ванных комнат
269 м²
€ 795,000
Участок площадью 1625m2 расположен в 100м от береговой линии в населенном пункте Прчан…
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
€ 1,260,000
Вилла на первой линии с потрясающим видом за Боко-Которский залив. Тихое место, утопаю…
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
1 220 м²
€ 650,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
576 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 3 спальни
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
440 м²
€ 330,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
310 м²
Количество этажей 2
€ 265,000
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
240 м²
€ 750,000
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат
120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Вилла
Прчань, Черногория
550 м²
2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря Эта старинная каменная вилла в…
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 200,000
D5-235. Дом в ПрканджеПродается дом с участком в Пркандже В тихом и спокойном месте в…
Дом 5 спален
Троица, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 390,000
D5-233. Просторный дом с видом на море, Кавац Продается дом 250м2 на участке 430м2: 1-…
Дом 8 спален
Прчань, Черногория
440 м²
€ 1,650,000
Дом
Drazin Vrt, Черногория
108 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Каменные дома под реконструкцию с видом на море в тихом прибрежном поселке Дражин Врт, Котор…
Дом 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
D5-228. Новый красивый дом в ТиватеПродается этот новый дом является частью небольшого компл…
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
718 м²
€ 3,950,000
D5-144. Роскошная вилла с бассейном и прекрасным видом на море в ПрканджеПродается вилла люк…
Дом
Прчань, Черногория
150 м²
Количество этажей 2
€ 180,000
Площадь 150 кв.м Участок 500 кв.м. Вид на море. Необходим ремонт, но при небольших инвестици…
Вилла 3 спальни
Прчань, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Дом
Муо, Черногория
€ 150,000
Каменный дом, площадью 50 м2, на участке, площадью 572 м2, с УТУ — разрешена реконструкция и…
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 250,000
Продается уютный дом, всего в 200-х метрах от пляжа. Площадь дома 123 м2, площадь участка 26…
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
155 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
D5-350-2. Новая красивая двухэтажная вилла для 1 семьи в ТиватеПродается! Средняя двухэтажна…
Дом 4 спальни
Кавач, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
Количество этажей 2
€ 360,000
D5-350-3. Новая красивая двухэтажная вилла Projectmedium для 1 семьи в ТиватеПродается! Сред…
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
D5-350-4. Новая красивая двухэтажная вилла Projectmedium для 1 семьи в ТиватеПродается! &nbs…
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
418 м²
Количество этажей 3
€ 720,000
D5-137. Дом на первой линии в СтоливеПродается мини-отель, состоящий из 7 апартаментов на пе…
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
Количество этажей 2
€ 270,000
D5-350-1. Новый красивый проект двухэтажного таунхауса для 2 семей в ТиватеПродается! Двухэт…
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
272 м²
Количество этажей 3
€ 480,000
D2-1092. Новая вилла с бассейном и видом на море в бухте БокаНовая современная вилла с бассе…
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