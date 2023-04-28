Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Прчань
  5. Квартиры

Квартиры с бассейном в Прчань, Черногория

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
€ 276,000
Новый комплекс с бассейном и невероятными, панорамными видами на залив, которые не просто не…
Пентхаус 2 спальни в Прчань, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 355,000
Новый комплекс с бассейном и невероятными, панорамными видами на залив, которые не просто не…
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 232,000
Новый комплекс с бассейном и невероятными, панорамными видами на залив, которые не просто не…
Квартира в Кавач, Черногория
Квартира
Кавач, Черногория
€ 49,500
Котор, Кавач — Апартаменты в новом современном жилом комплексе сс бассейном, продажа   Этот …
Квартира в Кавач, Черногория
Квартира
Кавач, Черногория
€ 64,000
Котор, Кавач —  Строящийся современный комплекс апартаментов класа люкс в которской бухте с …
Realting.com
Перейти