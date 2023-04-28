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Черногория
Община Котор
Прчань
Квартиры
Квартиры с видом на море в Прчань, Черногория
Квартира
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60 объектов найдено
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Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат
29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат
131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
1 Этаж
€ 159,000
А5-285. Двухкомнатная квартира в Пркандже Эта квартира расположена на первом этаже здания то…
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 87,500
Предлагаем на продажу меблированную квартиру площадью 42 кв метра с одной спальней. Квартира…
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Квартира
Троица, Черногория
26 м²
€ 98,931
A5-271. Квартира в Новом комплексе в КавацеКвартиры на продажу в новом комплексе, Кавак, Тив…
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 87,000
На продажу квартира с одной спальней в посёлке Муо (которский залив). Удачное расположени…
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 67,000
Предлагаем вашему вниманию квартиры на продажу в новом комплексе с потрясающим видом на Тива…
Квартира 1 спальня
Троица, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
3/4 Этаж
€ 88,000
A5-269-1. Новая квартира с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая квартира с видо…
Квартира 1 спальня
Троица, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
1/4 Этаж
€ 85,000
A5-269. Новая студия с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая студия для продажи …
Квартира
Прчань, Черногория
€ 800,000
D5-238. Урбанизированный участок с двумя незаконченными дуплексами Пркандж Продается все вме…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
3 Этаж
€ 235,000
А5-244. Роскошная двухкомнатная квартира с видом на море, ПрканПродается квартира общей площ…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
83 м²
€ 150,000
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
3 Этаж
€ 210,000
А5-234-1. Двухкомнатная квартира с видом на море в Столиве Продается двухкомнатная квар…
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
1 Этаж
€ 160,000
А5-234. Двухкомнатная квартира с видом на море в Столиве Продается квартира с видом на …
Квартира 3 спальни
Троица, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
317 м²
Количество этажей 2
€ 1,300,000
D5-146. Новая современная вилла в КавацеПродается новая современная семейная вилла с тремя с…
Квартира 2 спальни
Drazin Vrt, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
1 Этаж
€ 350,000
А5-215. Двухкомнатная квартира в Дразин ВртПродается двухкомнатная квартира в Дразин Врт. об…
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
3 Этаж
€ 79,000
А5-218. Двухкомнатная квартира в СтоливеПродается двухкомнатная квартира в Столиве. К…
Квартира 1 спальня
Троица, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
17 м²
2/4 Этаж
€ 72,000
А5-208. Новая студия с видом на море в комплексе с бассейном, КавацПродается новая студия в …
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/3 Этаж
€ 137,000
A2-203. Квартира с двумя спальнями в StolivClub дом "Camellia" расположен в Которском заливе…
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
92 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
97 м²
2/3 Этаж
€ 235,000
Продается квартира с двумя спальнями и великолепным видом на залив. Структура: Гостиная/к…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 215,000
Продается квартира с двумя спальнями в двухстах метрах от моря. Полностью укомплектована …
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
1 Этаж
€ 260,000
А5-183. Квартира с двумя спальнями и видом на море в СтоливеПродается квартира с двумя спаль…
Квартира
Троица, Черногория
612 м²
€ 340,000
U5-116. Участок в Каваце. Продается урбанизированный участок площадью 766 м2 с существующим …
Квартира 3 спальни
Троица, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
1/4 Этаж
€ 239,000
A4-1161. Роскошная квартира с двумя спальнями в Нью-Кондо, Тиват, Кавац. Продается две кварт…
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
1/4 Этаж
€ 239,000
A4-1159. Роскошная двухкомнатная квартира в Нью Кондо с бассейном, Тиват, Кавац Продается бо…
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 165,000
A4-154. Апартаменты в КавацеПродается просторная квартира в деревне Кавах, недалеко от старо…
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 235,000
A2-1123. Трехкомнатная квартира с видом на море в Которском заливеКвартира у моря в Столиве …
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