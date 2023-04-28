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Квартиры с видом на горы в Прчань, Черногория

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10 объектов найдено
Студия 1 ванная в Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Пентхаус 5 спален в Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Квартира 2 спальни в Троица, Черногория
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 87,500
Предлагаем на продажу меблированную квартиру площадью 42 кв метра с одной спальней. Квартира…
Пентхаус 2 спальни в Кавач, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 87,000
На продажу квартира с одной спальней в посёлке Муо (которский залив). Удачное расположени…
Квартира 2 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 67,000
Предлагаем вашему вниманию квартиры на продажу в новом комплексе с потрясающим видом на Тива…
Студия 1 ванная в Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 20 м² 1/3 Этаж
€ 89,100
Эта студия расположена на втором этаже нашего здания Mini Condos в Доня Ластва с лифтом и ба…
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 97 м² 2/3 Этаж
€ 235,000
Продается квартира с двумя спальнями и великолепным видом на залив. Структура: Гостиная/к…
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 215,000
Продается квартира с двумя спальнями в двухстах метрах от моря. Полностью укомплектована …
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