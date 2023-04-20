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Купить недвижимость в Прчань, Черногория

300 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 3 спальнив Кавач, Черногория
Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Квартира 2 спальнив Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
90 м²
€ 200,000
Продается квартира в Лепетане, недалеко от города Тиват. Квартира имеет площадь 90 м2 и сост…
Вилла 5 спаленв Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 240 м²
€ 750,000
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
Вилла 4 спальнив Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат 317 м²
€ 1,750,000
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м.  Участок: …
Таунхаус 3 спальнив Троица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
2 ванных комнат 130 м²
€ 265,000
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
Студия 1 ваннаяв Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Дом 3 спальнив Кавач, Черногория
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Пентхаус 5 спаленв Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Вилла 5 спаленв Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Квартира 2 спальнив Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1 Этаж
€ 160,000
А5-285. Двухкомнатная квартира в Пркандже Эта квартира расположена на первом этаже здания то…
Домв Троица, Черногория
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Виллав Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
550 м² 2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря   Эта старинная каменная вилла в…
Квартира 2 спальнив Троица, Черногория
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Дом 10 комнатв Прчань, Черногория
Дом 10 комнат
Прчань, Черногория
10 Количество комнат 450 м²
€ 1,950,000
Старинная каменная вилла в Прчани, с богатой историей Дом состоит из 4-х этажей, включая ман…
Квартира 1 спальняв Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 87,500
Предлагаем на продажу меблированную квартиру площадью 42 кв метра с одной спальней. Квартира…
Квартирав Кавач, Черногория
Квартира
Кавач, Черногория
38 м²
€ 131,492
Полностью меблированные и оборудованные роскошные апартаменты в комплексе с бассейном в посе…
Вилла 4 спальнив Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
NUM 5150 Продается вилла, расположенная в живописном месте с захватывающим видом на залив…
Вилла 4 спальнив Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
Продаётся вилла, которая расположена в живописной локации, откуда открывается захватывающий …
Дом 3 спальнив Прчань, Черногория
Дом 3 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат 147 м²
€ 550,000
В продаже просторный светлый дом с потрясающим видом на море в тихом поселке Боко Которского…
Дом 4 спальнив Троица, Черногория
Дом 4 спальни
Троица, Черногория
280 м²
€ 750,000
NUM 4969 Продается дом в городе Кавац с прекрасным видом на море. Дом имеет общую площадь 2…
Дом 6 комнатв Прчань, Черногория
Дом 6 комнат
Прчань, Черногория
6 Количество комнат 516 м²
€ 800,000
Просторная вилла расположена в Прчани, Боко-Которский залив, в 20 метрах от моря, вторая лин…
Пентхаус 2 спальнив Кавач, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Квартирав Троица, Черногория
Квартира
Троица, Черногория
26 м²
€ 99,000
Продажа квартир в новом комплексе в тихом месте, недалеко от Тивата и Котора. Комплекс все е…
Квартира 2 спальнив Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 75,000
Уникальная квартира с собственным бассейном и участком в новом комплексе с прекрасными видам…
Квартирав Троица, Черногория
Квартира
Троица, Черногория
26 м²
€ 99,000
NUM 5134 Квартиры на продажу в новом комплексе в тихом месте, недалеко от Тивата и Котора…
Дом 4 спальнив Троица, Черногория
Дом 4 спальни
Троица, Черногория
280 м²
€ 750,000
Продается дом в городе Кавач с прекрасным видом на море. Дом имеет общую площадь 280м2 и рас…
Квартирав Троица, Черногория
Квартира
Троица, Черногория
26 м²
€ 98,931
A5-271. Квартира в Новом комплексе в КавацеКвартиры на продажу в новом комплексе, Кавак, Тив…
Квартира 1 спальняв Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 87,000
На продажу квартира с одной спальней в посёлке Муо (которский залив). Удачное расположени…
Квартира 2 спальнив Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 67,000
Предлагаем вашему вниманию квартиры на продажу в новом комплексе с потрясающим видом на Тива…
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