Купить недвижимость в Potkrajci, Черногория

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42 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
1 052 м²
€ 1,085,000
NUM 5039 Отличное и почти готовое инвестиционное предложение предлагается к продаже! Большо…
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
1 052 м²
€ 1,085,000
На продажу предлагается прекрасное и почти готовое инвестиционное предложение! Большой дом с…
Дом 9 спален
Kukulje, Черногория
390 м²
€ 450,000
На продажу предлагается просторный, большой дом с квартирами и аппартаментами в городе Печур…
Дом 9 спален
Kukulje, Черногория
390 м²
€ 450,000
NUM 5117 Мы предлагаем на продажу просторный, большой дом с квартирами и квартирами в городе…
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
135 м²
€ 155,000
На продажу предлагается двухэтажный дом с видом на двор, горы и море, а также землей прилега…
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
150 м²
€ 380,000
NUM 5109 Новый дом в Добре Воде, поселок, расположенный в баре. Площадь дома составляет 150…
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
170 м²
€ 175,000
Продается современный одноэтажный дом в Добрых Водах. Площадь дома 170 м2, площадь участк…
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
220 м²
€ 143,000
Продается одноэтажный недостроенный дом в Добрых Водах. Площадь дома 220 м2, площадь учас…
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
45 м²
€ 115,000
Продается трехкомнатная квартира в привлекательном месте в Баре, Добра Вода. Квартира имеет …
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
150 м²
€ 380,000
Новый дом в поселке Добре Воды, расположенном в Баре. Площадь дома 150 м2, а площадь …
Квартира
Kukulje, Черногория
21 м²
€ 58,000
Продажa квартир в доме, расположенном в Добре Воде, недалеко от Бара. Предложение включ…
Квартира
Kukulje, Черногория
21 м²
€ 58,000
NUM 5074 Квартиры на продажу в здании, расположенном в Добре Воде, недалеко от бара. Пред…
Квартира
Kukulje, Черногория
49 м²
€ 89,000
В продаже квартиры в новом жилом комплексе в Добре Воде. Квартиры от 49,22m2 до 62.53m2 ра…
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
54 м²
€ 136,000
Дом в Добра Вода, площадь дома составляет 54 м2, а площадь участка, на котором он расположен…
Квартира
Kukulje, Черногория
32 м²
€ 103,000
Продажа квартир в комплексе с бассейном в Добра Вода, недалеко от города Бар. Предлагаем …
Квартира
Kukulje, Черногория
38 м²
€ 108,000
Продается квартира-студия в Добре Воде, недалеко от города Бар. Квартира имеет площадь 38 м2…
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
38 м²
€ 115,000
Продажа квартир в новостройке в Добре Воде. Начато строительство здания, завершение работ ож…
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
260 м²
€ 505,000
Продается потрясающий двухэтажный дом с частным бассейном в Добре Воде. Этот дом площадью 26…
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
97 м²
€ 242,500
Продается квартира в Добре Воде, муниципалитет Бар. Квартира имеет площадь 97м2 и расположен…
Квартира
Kukulje, Черногория
38 м²
€ 108,000
NUM 4947 Однокомнатная квартира на продажу в Добра Вода, недалеко от города Бар. Квартира…
Квартира
Kukulje, Черногория
32 м²
€ 103,000
NUM 4956 Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Добра Вода, недалеко от города Бар…
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
38 м²
€ 115,000
NUM 4972 Квартиры на продажу в новом здании в Добри Воде. Здание начало строительство, и …
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
260 м²
€ 505,000
NUM 4992 Продается этот потрясающий двухэтажный дом с частным бассейном в Добре Воде. Этот д…
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
97 м²
€ 242,500
NUM 5000 Продается квартира в Добра Вода, муниципалитет Бар. Квартира имеет площадь 97 м2…
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
240 м²
€ 500,000
NUM 2740 House for sale in Bar, Dobra Voda in the Sunset Villas complex - a complex of vi…
Вилла 6 спален
Kukulje, Черногория
500 м²
€ 735,000
NUM 4570 House with separate entrances to each floor in Dobra Voda, near the town of Bar.…
Вилла 6 спален
Kukulje, Черногория
500 м²
€ 735,000
Дом с отдельными входами на каждый этаж в Добра Вода, недалеко от города Бар. Площадь дома 5…
Вилла 5 спален
Kukulje, Черногория
366 м²
€ 937,000
NUM 1971 На просторном участке 660 м2, в нескольких минутах ходьбы от моря, в районе Добра …
Дом 5 спален
Kukulje, Черногория
237 м²
€ 740,000
NUM 2377 Three-storey house for sale in the area of Dobra Voda, municipality Bar. The a…
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
41 м²
€ 170,000
NUM 2705 Apartments for sale in a new residential complex in the village of Dobra Voda, …
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