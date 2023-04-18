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Купить вилла в Podi-Sasovici, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Podi, Черногория
Вилла 6 спален
Podi, Черногория
396 м²
€ 530,000
Площадь: 396м2, с террасами; Площадь земельного участка: 1200м2; Спальни: 6; Санузлы: 3;…

Параметры недвижимости в Podi-Sasovici, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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