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Купить недвижимость с видом на море в Podi-Sasovici, Черногория

2 объекта найдено
Дом 2 спальнив Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 100,000
D2-340. Дом в живописном районе Поди. Участок продается с домом, площадь участка 515м2, дом …
Дом 4 спальнив Podi, Черногория
Дом 4 спальни
Podi, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 124,000
D2-2030. Просторный дом с садом в деревне ПодиДом на продажу расположен в 1,5 км от моря в д…

Параметры недвижимости в Podi-Sasovici, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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