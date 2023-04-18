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Купить дом в Podi-Sasovici, Черногория

6 объектов найдено
Дом 2 спальнив Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
71 м²
€ 65,000
Дом на первом этаже в Герцег-Нови с возможностью модернизации на той же основе. Дом распо…
Дом 2 спальнив Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
71 м²
€ 65,000
NUM 4653 Дом на первом этаже в Херцег-Нови с возможностью модернизации на той же основе. Д…
Дом 5 спаленв Podi, Черногория
Дом 5 спален
Podi, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 461 м² Количество этажей 3
€ 545,000
D2-1029. Панорамный 3-этажный дом в ПодиПанорамный 3-этажный дом с хозяйственными постройкам…
Дом 2 спальнив Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 100,000
D2-340. Дом в живописном районе Поди. Участок продается с домом, площадь участка 515м2, дом …
Дом 4 спальнив Podi, Черногория
Дом 4 спальни
Podi, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 124,000
D2-2030. Просторный дом с садом в деревне ПодиДом на продажу расположен в 1,5 км от моря в д…
Вилла 6 спаленв Podi, Черногория
Вилла 6 спален
Podi, Черногория
396 м²
€ 530,000
Площадь: 396м2, с террасами; Площадь земельного участка: 1200м2; Спальни: 6; Санузлы: 3;…

Параметры недвижимости в Podi-Sasovici, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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