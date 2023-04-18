Купить дом в Podi-Sasovici, Черногория

Дом 4 спальни Podi, Черногория 5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/2 Этаж

€ 124,000

D2-2030. Просторный дом с садом в деревне ПодиДом на продажу расположен в 1,5 км от моря в д…