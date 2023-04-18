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Купить квартиру в Podi-Sasovici, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Podi, Черногория
Квартира 3 спальни
Podi, Черногория
3 ванных комнат
€ 650,000
Amazing modern villa with 4 bedrooms and 3 bathrooms in the picturesque seaside village of P…

Параметры недвижимости в Podi-Sasovici, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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